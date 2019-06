OL : Genesio attaque en justice les haters des réseaux sociaux !

Dans : OL, Ligue 1.

Que l'on soit pour ou contre Bruno Genesio, il est évident que ce dernier a subi de très très nombreuses attaques via les réseaux sociaux durant la totalité de son contrat d'entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Désormais arrivé à la fin de son engagement à l'OL, le technicien a décidé de faire payer ceux qui avaient été le plus virulent et même violent à son encontre. Et ce dimanche, Bruno Genesio a fait savoir, via un entretien dans L'Equipe, que l'heure des procès avait sonné et que certains devront assumer leurs attaques.

« Avant même mon premier match, il y a eu une pétition contre moi. Il y avait donc déjà un a priori négatif qui se diffusait. C'est là que le club n'a peut-être pas été assez fort. C'est le seul gros reproche que j'ai à lui faire. Il aurait dû réagir plus vite, dès le début. Il a sous-estimé l'impact de ces quelques suiveurs qui ont fait beaucoup de bruit. Mais il y a eu des choses intolérables contre moi que je ne vais pas laisser passer. Des personnes sont allées beaucoup trop loin. Sur les réseaux sociaux, dans des commentaires. On va régler tout ça maintenant que je ne suis plus à l'OL. J'ai déjà engagé des procédures. Il y a des assignations en cours. La critique fait partie de notre métier, si on ne veut pas l'accepter, il faut faire autre chose. Mais lorsque ce sont des atteintes personnelles, il faut réagir », a très clairement prévenu Bruno Genesio. L'histoire risque donc de se terminer très mal pour ceux qui ont craché sur l'entraîneur lyonnais sans discontinuer.