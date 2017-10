OL : Genesio a une idée de génie - ou pas - pour Fékir

Dans : OL, Ligue 1.

Longtemps en difficulté après sa grave blessure au genou, Nabil Fekir a retrouvé son meilleur niveau à l’Olympique Lyonnais. Une métamorphose liée à plusieurs paramètres.

Pour commencer, le milieu offensif profite d’une bonne condition physique. Il faut également citer l’importance de son brassard de capitaine qui l’a sûrement aidé à franchir un cap, au moins au niveau de l’état d’esprit. Mais surtout, l’international français a retrouvé un poste de deuxième attaquant, ou meneur de jeu dans un 4-2-3-1. On se souvient que son utilisation sur le côté avait provoqué des tensions avec Bruno Genesio la saison dernière. Pourtant, l’entraîneur de l’OL envisage de prendre un nouveau risque en demandant à Fekir de jouer milieu… relayeur !

« J'ai une idée pour Nabil… J'essaye de tirer les enseignements du passé. Son poste de prédilection, c'est derrière l'attaquant. Je n'ai aucune interrogation. Mais on verra… Je me dis que, sur certains matchs, on peut être en 4-3-3 avec Nabil, a envisagé le technicien. Vu son volume et son état d'esprit, il en est capable. Dans l'animation offensive, il y aurait des choses à faire. » Reste à savoir si Fekir accepterait cette mission qui l’obligerait à évoluer plus loin du but adverse, et à effectuer plus d’efforts défensifs.