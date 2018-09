OL : Genesio a géré ce dossier comme un chef, il en est fier

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Très loin d’être dans les plans de Bruno Genesio la saison dernière, Pape Cheikh Diop s’impose doucement comme un titulaire à l’OL.

Présent dans le onze de départ de l'Olympique Lyonnais face à Manchester City, l’international espoirs espagnol était également aligné d’entrée contre Marseille. Et malgré son erreur sur le but de Florian Thauvin, il a encore livré une belle prestation au côté de Tanguy Ndombele. Une progression dont l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio est forcément satisfait.

« On l'a remis à niveau la saison passée et il n'a rien lâché. Il a progressé, il a toujours fait le job et m'a donné envie de le faire jouer. Je ne connais pas un seul entraîneur qui met un joueur juste pour faire plaisir. Cheikh a joué parce qu'il le méritait. Lucas (Tousart) fait pleinement partie de l'équipe. Il n'y a aucun problème avec lui, c'est un garçon très intelligent qui sera vite amené à montrer ses qualités » a confié l’entraîneur lyonnais, forcément satisfait de l’évolution de Pape Cheikh Diop en France. Et il est évidemment nécessaire de louer la gestion de Bruno Genesio, qui a préservé le joueur plutôt que de l’exposer aux critiques lorsqu’il n’était pas prêt la saison dernière.