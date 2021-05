OL : Galtier entraîneur de Lyon, c'est chaud !

Dans : OL.

Annoncé dans un premier temps comme proche de Nice, Christophe Galtier est désormais le grandissime favori pour succéder à Rudi Garcia au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas est d’une rigidité absolue lorsque la question de l’entraîneur de l’OL la saison prochaine est évoquée. Le président de Lyon l’a encore démontré lorsque L’Equipe a affirmé que Marcelo Gallardo avait répondu à Juninho qu’il ne serait pas libre avant la fin de l’année. Via Twitter, JMA a fait savoir que tout cela était faux pour une simple raison, le club n’avait encore rien décidé concernant Rudi Garcia encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Mais à huit jours de la 38e et dernière journée de Ligue 1, il est évident que l’Olympique Lyonnais n’est pas passif dans ce dossier, surtout que Garcia est clairement sur le départ quoi qu’en dise son patron. Et à la veille du dernier déplacement de l’OL, ce sera dimanche soir à Nîmes, un nom revient avec insistance pour succéder à l’actuel technicien lyonnais, celui de Christophe Galtier. Même s’il réussit l’énorme exploit de mener Lille au titre de Champion de France, ce qui pourrait être le cas ce week-end, l’entraîneur de 54 ans a prévu de changer de club. Pour accueillir Galtier, l’OGC Nice paraissait être le mieux placé, Ineos ayant accepté de verser un salaire colossal au coach du LOSC pour le faire venir, à savoir 360.000 par mois. Un montant qui avait été démenti par le premier intéressé.

Cependant, plusieurs sources indiquent désormais que Christophe Galtier est très proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais à partir de la saison 2021-2022. Bien évidemment, rien ne sera confirmé à cet instant du Championnat, mais pour la Voix du Nord, qui suit au quotidien le LOSC et Galtier, le choix de ce dernier est probablement déjà fait. « Arrivé au chevet de l'équipe en décembre 2017, le technicien marseillais, sous contrat jusqu'en juin 2022, va abréger son aventure dans le Nord. C'est du côté de l’Olympique Lyonnais, où il entretient une solide relation avec Jean-Michel Au­las depuis son passage dans la ca­pitale des Gaules, lors de la saison 2007-2008, que le coach devrait poser ses bagages », explique Stéphane Carpentier, journaliste du quotidien régional. Même L’Equipe affirme qu’effectivement l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne est proche d’un retour à OL, un club qu’il connaît puisqu’il a été l’adjoint d’Alain Perrin lorsque ce dernier était coach de Lyon. Il faudra probablement attendre quelques semaines avant que cela bouge dans ce dossier, mais le dossier Galtier est bien engagé pour Juninho et Jean-Michel Aulas. On attend la fumée blanche.