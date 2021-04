LOSC : La grosse offre, Nice craque pour Galtier

Dans : LOSC.

Christophe Galtier, félicité pour son excellent travail à Lille, fait rêver l'OL. Mais Nice s'est réveillé dans ce dossier et est prêt à faire un gros effort pour le convaincre de signer.

Leader du championnat après sa victoire au Parc des Princes, Lille a désormais endossé le costume d’un sérieux candidat au titre. C’était déjà le cas, mais ce succès sur le terrain du PSG met forcément les choses au clair. Son entraîneur Christophe Galtier, qui arrive à tirer le meilleur de son effectif avec un système très solide qui ne laisse guère d’espaces aux attaquants adverses, attire les louanges. Son nom a été cité à l’OL ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas ayant un faible pour celui qui fut adjoint sur le banc lyonnais à l’époque d’Alain Perrin. Mais selon L’Equipe, Nice fait désormais les yeux doux à Christophe Galtier.

Une destination qui peut sembler incongrue, sachant que la formation azuréenne est encore très loin de pouvoir rêver d’Europe, et a même plutôt connu le ventre mou cette saison. Cela malgré un effectif de qualité et un recrutement qui laissait penser à beaucoup mieux. Le projet niçois est mené par Julien Fournier, un proche de Galtier qui est en contacts réguliers avec lui. Ceci explique peut-être cela. Et pour convaincre « Galette », l’OGC Nice serait prêt à réaliser de copieux effort, et notamment doubler son salaire pour le faire approcher des 400.000 euros par mois. De son côté, l’entraîneur du LOSC a démenti une telle proposition, et se dit déterminé à finir la saison concentré sur la course au titre avec les Dogues. En tout cas, le profil de Christophe Galtier plait énormément en Ligue 1, et nul doute que chacun préparera ses armes, alors que l’avenir de l’effectif actuel du LOSC est encore considéré comme très incertain depuis le changement de président opéré en cours de saison.