OL : Christophe Galtier à Lyon, accord imminent ?

Dans : OL.

Christophe Galtier, actuel entraîneur de Lille, est désormais le grand favori pour devenir coach de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine.

Même s’il a fermement démenti une quelconque discussion avec Jean-Michel Aulas pour remplacer Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Christophe Galtier a peut-être voulu feinter les journalistes et surtout éviter de semer le trouble alors que Lille et l’OL sont à la lutte pour le titre de Champion de France de Ligue 1. Mais ce lundi, France Football l’affirme très directement, Christophe Galtier et l’Olympique Lyonnais ont déjà débuté les négociations, et il semble très probable que celui qui avait été l’adjoint d’Alain Perrin à l’OL succède à Rudi Garcia la saison prochaine. Selon Arnaud Tulipier, le deal est en bonne voie, même si les dirigeants du LOSC n’ont pas encore pris la mesure de l’imminence d’un départ de leur technicien.

Pour le journaliste de l’hebdomadaire footballistique, les choses sérieuses sont lancées entre Christophe Galtier et le duo Juninho-Aulas. « Ce qui est plus confidentiel, c'est que l'affaire serait bien plus engagée qu'on ne le pense avec l'OL. Les deux parties seraient apparemment proches d'un accord qui ferait de l'ancien entraîneur de Saint-Étienne le nouveau coach de Lyon (…) Tout le monde au sein du LOSC ne semble pas vraiment avoir conscience de l'éventualité et même de l'imminence d'un départ dans une poignée de semaines », explique Arnaud Tulipier, qui précise que l’actuel leader de la Ligue 1 n’a pas encore cherché un éventuel remplaçant à Christophe Galtier. Bien évidemment, les deux clubs ne communiqueront pas sur ce sujet, sauf à dire que cela est faux, afin de ne pas perturber des clubs qui sont encore la lutte en Championnat.