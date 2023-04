OL : Galtier a failli venir, Aulas est choqué

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Accusé de discrimination raciale et religieuse pendant son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier se retrouve en pleine tempête. L’entraîneur du Paris Saint-Germain peut au moins compter sur quelques soutiens, y compris le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas qui avait tenté de l’attirer en 2021.

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à défier le Racing Club de Lens dans une rencontre capitale pour le titre, Christophe Galtier doit composer avec une énorme polémique. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice, selon un courrier de son ex-supérieur Julien Fournier, serait coupable de discrimination raciale et religieuse pendant son passage au club azuréen. De graves accusations qui pourraient mettre la carrière du technicien en danger. D’où l’intervention de certains acteurs pour le défendre.

🗣 Aulas : "Je suis très choqué et très peiné pour Christophe, que je connais personnellement. Je n’arrive pas à imaginer ce genre de choses. À partir du moment où il exprime son refus d’accepter ce type d’informations, il a tout le droit de le faire." pic.twitter.com/a7VkVWmigj — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2023

Parmi eux, Jean-Michel Aulas, qui avait tenté de le recruter avant la nomination de Peter Bosz à l’été 2021, s’est dit surpris parc cette affaire. « Je suis très choqué et très peiné pour Christophe, que je connais personnellement, a réagi le président de l'Olympique Lyonnais en marge d’une conférence de presse concernant le football féminin. Il a failli venir entraîner l'Olympique Lyonnais il y a un tout petit peu plus de deux ans maintenant. On était malheureux qu'il n'ait pas choisi l'Olympique Lyonnais à l'époque. »

Aulas soutient Galtier

« Je n’arrive pas à imaginer ce genre de choses quand on connaît les gens, mais ce n’est pas à moi de porter un jugement, a ajouté le dirigeant. On voit arriver sur la place publique des choses tellement différentes de ce qu’on prône dans le football partout. A Paris évidemment, mais aussi dans le passé à Nice ou dans les autres clubs où il est intervenu. Attendons un petit peu plus d'éclaircissements mais à partir du moment où Christophe exprime son refus d'accepter ce type d'informations, on a tout lieu de penser que s'il le fait, c'est qu'il est en droit de le faire. » En effet, l’entraîneur parisien et son fils, l’agent John Valovic-Galtier également accusé, démentent catégoriquement.