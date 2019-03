OL : Ferland Mendy attaqué, son passage à vide inquiète à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

En grande difficulté contre Monaco le 24 février dernier, Ferland Mendy n’a pas vraiment rassuré les supporters de l’Olympique Lyonnais, dimanche après-midi face à Toulouse. Pas bien placé sur le but encaissé par les Gones, l’ancien défenseur du Havre doit améliorer plusieurs aspects de son jeu pour passer un cap supplémentaire. C’est tout du moins l’avis de Nicolas Puydebois, lequel a confié sur le site Olympique-et-Lyonnais qu’il n’était pas pleinement satisfait du rendement de l’international français ces dernières semaines.

« Si Ferland Mendy veut vraiment aller au très haut niveau, il va falloir qu’il ait plus de rigueur défensive. Il faut également qu’il simplifie son jeu… On ne peut pas faire des gestes comme il a fait contre Toulouse à ce niveau-là. Qu’il tente des choses dans le camp adverse, on s’en fout. Mais dans sa propre surface, on ne peut pas s’amuser à faire des crochets, des roulettes… C’est un défenseur avant tout. Il doit être rigoureux et aujourd’hui c’est claire qu’il ne l’ait pas assez pour le très haut niveau. Après, il a 20 ou 21 ans, il vient du Havre donc il est encore en phase d’apprentissage » a confié l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, qui espère que le nouveau défenseur des Bleus va rapidement se reprendre. Car il faudra un grand Ferland Mendy face au Barça dans moins de dix jours pour espérer une qualification lyonnaise…