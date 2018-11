OL : Memphis Depay revendu à Man Utd à cause d'une clause secrète ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Le retour de Memphis Depay au sommet avec l'équipe des Pays-Bas n'a échappé à personne et forcément certains clubs européens se renseignent sur la situation de l'attaquant international néerlandais de l'Olympique Lyonnais. Et si l'on en croit TMW, du côté de Manchester United, José Mourinho en personne aurait le désir de faire revenir un joueur que les Red Devils ont vendu pour 16ME plus 9ME de bonus à l'OL en janvier 2017 et qui est encore lié jusqu'en juin 2021 avec le club de Jean-Michel Aulas.

Le média italien affirme que dans sa quête d'un retour de Memphis Depay, le Special One aurait un atout majeur dans les mains sous la forme d'une clause qui aurait été insérée lors de la transaction entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais et qui pourrait permettre au club anglais de faire revenir l'attaquant néerlandais. TMW affirme que José Mourinho a demandé aux dirigeants mancuniens d'activer cette mystérieuse clause. Reste à savoir si tout cela est bien sérieux, nul doute que le président de l'Olympique Lyonnais le fera savoir par Twitter.