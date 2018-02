OL : Fekir prévient l'ASSE, ça va pas ricaner

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Héros du match aller à Geoffroy-Guichard, sa célébration du cinquième but de l'OL étant entrée dans la légende du derby, Nabil Fekir sait que l'AS Saint-Etienne veut prendre sa revanche ce dimanche cette fois dans l'antre de l'Olympique Lyonnais. Conscient que cette ASSE 2018 n'a plus rien à voir avec celle que l'OL avait ridiculisé en novembre, Nabil Fekir prévient quand même que l'engagement allait être total et qu'il faudra que les Verts soient très forts pour espérer ramener quelque chose du Groupama Stadium.

Dans Tribune OL, la capitaine de Lyon est clair. « Cela va être un match engagé. Tous les derbies le sont. On sait que les Stéphanois vont venir avec l’envie de se venger. Ce sera à nous d’être bien concentrés du début à la fin pour gagner ce match. Il n’y a pas de crainte par rapport à leur sentiment de revanche. On est confiants de notre côté, même si ça se passe un peu moins bien pour nous en ce moment. On connaît nos qualités. On sait qu’il faudra répondre présents pour gagner. Il faudra avoir les mêmes valeurs qu’on a eues lors des gros matchs qu’on a disputés face à Paris, Marseille ou plus récemment face à Villarreal lors du match aller. Ce sera important d’être tous ensemble, soudés, faire bloc. Si on arrive à faire ça, je pense qu’on gagnera ce match. L’ASSE ? Ils ont fait un bon mercato durant l’hiver. Ils ont recruté des très bons joueurs. On sait que ce ne sera pas la même équipe et le même match qu’à Geoffroy-Guichard. Ce sera beaucoup plus compliqué. On se tient prêts », prévient Nabil Fekir, qui sait que tout autre résultat qu’une victoire sera très mauvais pour l’Olympique Lyonnais dans la perspective de la bataille pour le podium.