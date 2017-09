OL : Fékir non retenu, consternation à Lyon

Dans : OL, Equipe de France.

Voilà qui va relancer les adeptes du débat sur les orientations marseillaises de Didier Deschamps. Lors de sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus, le sélectionneur national a appelé trois éléments de l’OM avec Mandanda, Payet et Thauvin, mais pas Fékir. Pourtant, le capitaine lyonnais affiche une grande forme avec son équipe, et cette décision interpelle beaucoup sur les réseaux sociaux, et forcément un peu plus du côté de Lyon.

Je viens de me rendre compte que #Fekir n'a pas été retenu. Là c'est trop... #Bleus. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 28 septembre 2017

Martial, non? La forme du moment, ça compte? Et puis prendre Fekir quand il était à la cave et le laisser de côté quand il est en forme... 😕 — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 28 septembre 2017

Wow pas de Fekir ? C'est quoi le problème cette fois ? Il est dans sa meilleure forme — Alexandre Hernandez (@LDLC_Alexher) 28 septembre 2017

Ma tête quand j'ai cherché le nom de Fekir et que jl'ai pas trouvé pic.twitter.com/MzvbOSFQMN — CJ13 || SU23 (@Rounini_69) 28 septembre 2017