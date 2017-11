OL : Fekir a un point commun qui vaut cher avec Neymar et Lyon adore ça

Dans : OL, Ligue 1.

On le sait, depuis que Neymar a signé au PSG, les maillots du club de la capitale floqués du nom de la star brésilienne s'arrachent au point de faire de la tunique parisienne un collector très recherché. Même si ce n'est pas tout à fait le cas du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a déjà une évidence cette saison, après le départ de plusieurs footballeurs emblématiques de l'OL, c'est un attaquant qui rafle la mise auprès des supporters rhodaniens. Sans surprise, Nabil Fekir est devenu le vendeur de maillots numéro 1 à l'OL et du côté du club de Jean-Michel Aulas on s'en réjouit.

S'exprimant ce mercredi sur FootMercato, le responsable de ce business des maillots à l'Olympique Lyonnais confirme que Nabil Fekir est largement en tête au hit-parade des ventes. « Il y a une grande différence par rapport à l’année dernière. Nabil Fekir représentait 11% des ventes de maillots joueurs. Sur ce début de saison, Nabil c’est 30% des ventes. C’est le leader de l’équipe. Juste derrière Nabil Fekir nous avons les trois autres attaquants : Mariano, Memphis et Bertrand Traoré. Cela représente pour chacun environ 20% des ventes de maillots. Les supporters sont toujours demandeurs des maillots des buteurs, des attaquants de pointe, des capitaines et des numéros 10. Donc là où l’an dernier on avait un joueur largement devant (Lacazette) puis Memphis qui arrivait derrière un peu plus loin sur la deuxième partie de saison, cette année, on a quand même quatre joueurs qui se dégagent, explique Martial Pardonne, qui confirme également qu’il y a un effet Aouar au sein des fans lyonnais. Il y a plus de demandes pour Houssem Aouar, bien sûr. Comme Nabil Fekir qui, quand il a intégré le groupe pro, arrivait en cinquième ou sixième position des ventes de maillots, Houssem est déjà classé en 5e ou 6e position derrière les quatre attaquants. »