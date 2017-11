OL : Fekir a chambré l'ASSE, mais s'est fait « tabasser » accuse un champion du monde

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Suite au derby remporté par l’Olympique Lyonnais face à l’AS Saint-Etienne (5-0) avant la trêve internationale, la célébration de Nabil Fekir a beaucoup fait débat.

Un manque de respect pour certains, un manque de maturité pour d’autres... Ce geste a été vu comme un simple chambrage dans l’esprit des matchs électriques entre l’OL et l’ASSE pour une grande partie des observateurs. Après Hatem Ben Arfa, le n°18 de Lyon a reçu un autre soutien de poids. Dans les colonnes du magazine France Football, Emmanuel Petit a tenu à défendre le capitaine rhodanien.

« Excusez-moi, mais on va voir des matches pour suivre ce genre de joueurs ! Neymar, Mbappé, Messi et tous ceux qui font marcher l’industrie du football… Fekir s’est fait tabasser tout le match par des mecs qui voulaient se le farcir. C’est du chambrage, c’est clair, une réaction d’orgueil après avoir humilié les Verts chez eux. Comment le lui reprocher, après un 5-0, deux buts et un matraquage systématique ? Sincèrement, il n’insulte personne, il n’y a pas d’agressivité » a lancé l’ex-international français, absolument pas choqué par cette célébration de Nabil Fekir à Geoffroy Guichard. Pour rappel, on saura jeudi soir si Nabil Fekir écopera d’une éventuelle sanction pour son geste par la commission de discipline…