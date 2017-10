Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Programme musclé pour l’Olympique Lyonnais en ce moment, surtout que le gabarit des adversaires va sérieusement s’améliorer.

Exit Troyes et Metz, place à Everton et Saint-Etienne pour finir une semaine qui a bien débuté. Et cette saison, l’OL joue très gros en Europa League avec comme objectif avéré de disputer la finale à domicile. Impossible de ne pas passer les poules. Battre Everton est donc la meilleure option, surtout après la victoire du match aller dans un match particulièrement chaud avec même une bagarre générale à la clé. Autant dire que les Lyonnais sont prévenus, cela va chauffer face à une formation anglaise qui jouera son dernier joker dans l’épreuve, sous la coupe d’un nouvel entraineur. Lucas Tousart, très bien placé lors de la bagarre de Goodison Park, s’attend au même genre de rencontre ce jeudi au Groupama Stadium.

« On connaît le style de jeu des Anglais, leur attitude, je suis bien placé pour en parler (rires). Ils sont nerveux et il ne faudra pas tomber dans leur piège », a confié au Progrès le milieu de terrain lyonnais, qui n’est de toute façon pas le dernier à entrer dans la mêlée dès que les contacts se multiplient. C’est probablement pour cela qu’il devrait encore être titulaire ce jeudi.