OL : Laurent Blanc pointe du doigt ses joueurs et un défaut aberrant

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France ce mardi soir après son succès (2-1) face à Grenoble. Un soulagement pour les hommes de Laurent Blanc.

A Lyon, la saison est encore bien galère. Distancés en Ligue 1, les Gones n'ont presque plus que la Coupe de France à jouer pour égayer un peu les prochains mois. Ce mardi soir au Groupama Stadium, les Rhodaniens ont fait le travail pour se défaire de Grenoble (L2) et se hisser dans le dernier carré de la Coupe de France. Encore une fois, l'OL s'est fait peur et n'a pas semblé des plus souverains, même face à une équipe de niveau inférieur. Si Laurent Blanc est conscient du talent de ses joueurs, surtout de ceux formés au club, le champion du monde 98 peste toujours autant contre leur compréhension du jeu.

Laurent Blanc a encore du travail

💥 Le premier but sous le maillot lyonnais de Jeffinho 😍🔴🔵#OLGF38 pic.twitter.com/qyXtWwdFWL — Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2023

Après le succès de l'OL face à Grenoble, Laurent Blanc a en effet donné son avis sur le sujet via BeIN Sports, pointant du doigt une grosse lacune chez ses joueurs. « Il y a une qualité qui manque chez les joueurs à Lyon et qu'on leur demande pas forcément, c'est le mouvement. Ils ont tendance à jouer que quand ils ont le ballon dans les pieds. Le mouvement appelle le mouvement. Créer du mouvement pour avoir le ballon ou libérer son coéquipier, c'est une qualité que l'on ne retrouve pas chez ses joueurs. Il va falloir y travailler dessus pour débloquer cette compétence », a notamment indiqué l'ancien coach du PSG, qui sait à quel point son groupe a encore besoin de progresser pour prétendre à faire de grandes choses dans les prochaines années. Dès dimanche, les Gones seront de nouveau sur le pont, avec la réception de Lorient. Un match qui s'annonce encore une fois piège pour un OL qui doit en plus déplorer pas mal de blessés...