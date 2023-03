OL : Et maintenant une fracture, Blanc n’en peut plus

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Peu épargné par les blessures, l’Olympique Lyonnais devra composer avec de nouvelles absences face à Lorient dimanche. L’entraîneur Laurent Blanc a notamment annoncé les indisponibilités de la recrue Jeffinho et du gardien Anthony Lopes, victime d’une fracture à un doigt.

Laurent Blanc n’est sans doute pas près de récupérer l’intégralité de son effectif. Souvent contraint de rajeunir son équipe, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sera toujours privé de l’expérience d’Alexandre Lacazette pour la venue de Lorient dimanche. Et ce n’est pas la seule absence dans le secteur offensif. Buteur face à Grenoble (2-1) mardi en quarts de finale de la Coupe de France, le Brésilien Jeffinho s’est blessé pendant sa célébration.

🗨 Le coach 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 avant #OLFCL comptant pour la 26ème journée de @Ligue1UberEats "Alex Lacazette ne sera pas apte pour dimanche. On a aussi perdu Jeffinho et Antho Lopes (fracture du doigt) lors du dernier match. Bradley sera peut-être là" pic.twitter.com/PLj9uwasmf — Olympique Lyonnais (@OL) March 3, 2023

Le renfort hivernal a bien tenté de passer outre la douleur, en vain. Tandis qu’Anthony Lopes, lui, a pu disputer la rencontre malgré une fracture. « Anthony Lopes a joué avec un doigt cassé contre Grenoble, a annoncé Laurent Blanc en conférence de presse. Il se l’est cassé pendant l’échauffement. Il a joué avec. Aujourd'hui c'est très douloureux mais le médecin serait plus apte à en parler. Le doigt est très enflé donc il va faire l’impasse sur le match de dimanche et on espère le récupérer vite. »

Blanc a aussi de bonnes nouvelles

Ça commence à faire beaucoup pour l’Olympique Lyonnais, dont l’attaquant Bradley Barcola est incertain. « On devrait pouvoir le récupérer pour le match de Lorient », a quand même précisé le coach des Gones, avant d’autres bonnes nouvelles. « Nicolas Tagliafico va beaucoup mieux, a-t-il confié. On récupère Corentin Tolisso qu’on avait sur le banc. Malheureusement en ce moment on n’est pas très épargnés par les blessures. » Ce n’est pourtant pas le moment de perdre des atouts, l’actuel neuvième de Ligue 1 n’ayant plus le droit à l’erreur dans la course à l’Europe.

« Plus on va avancer, plus les matchs vont être importants, cela fait partie de la saison. Les joueurs savent ce qui les attend pour cette deuxième partie de saison. Si vous voulez avoir un espoir infime d’accrocher l’Europe par le championnat, il faut quasiment tout gagner. On va essayer de faire le meilleur parcours possible en championnat. On ne doit faire de croix sur rien du tout », a encouragé Laurent Blanc, alors que son équipe possède huit points de retard sur la cinquième place de Rennes.