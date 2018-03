OL : Et hop un attaquant de plus signe aspirant à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Agé de 17 ans, et à l'Olympique Lyonnais depuis 2014, El Hadj Coly a signé ce mercredi un contrat aspirant jusqu'en 2019. Capitaine des U17 de l'OL, le jeune attaquant prouve cette saison toutes ses qualités en ayant déjà marqué 16 buts en 19 matches, de quoi évidemment espérer une belle carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais, où les attaquant formés au club ont souvent fait fort.

Evoquant cette signature, El Hadj Coly s'en est évidemment réjoui. « C'est une grande fierté car je m'engage dans un grand club. Je remercie tous mes coaches qui m'ont fait progresser et ma famille qui m'a beaucoup aidé. Mais ce n'est pas une finalité. L'objectif c'est maintenant de décrocher un contrat pro et de démarrer une carrière au plus haut-niveau », a prévenu, sur le site de l'Olympique Lyonnais, le jeune attaquant.