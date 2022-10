OL : Enfin un bon deal pour Aouar à Lyon !

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Passé tout proche de quitter l'OL cet été, Houssem Aouar est finalement resté pour terminer son contrat dans son club formateur. Mis sur le banc avec Peter Bosz, le milieu de terrain semble retrouver des sensations depuis l'arrivée de Laurent Blanc.

Avant l'arrivée de Laurent Blanc à Lyon, Houssem Aouar n'avait disputé qu'une seule rencontre cette saison avec l'OL. Mais depuis le départ du technicien néerlandais et la prise de fonction de l'ancien coach du PSG et des Girondins de Bordeaux, Aouar s'est remis à jouer et a même inscrit son premier but de la saison lors de la victoire face à Montpellier. Le joueur de 24 ans a déjà été couvert de louanges par celui qu'on surnomme le Président en conférence de presse, sur son talent et son importance au club. Pour Nicolas Puydebois, l'ancien gardien de but lyonnais des années 2000, le retour d'Aouar au premier plan à Lyon est un deal gagnant-gagnant pour le club rhodanien ainsi que pour le milieu de terrain.

Le retour d'Aouar, de bons augures pour l'OL ?

« Il est en fin de contrat, il se doit d’être performant s’il veut retrouver un club à la hauteur de ses ambitions. Que ce soit à l’OL ou ailleurs. Soit il redevient très bon et on lui propose un autre contrat et c’est bénéfique pour le club. Soit lui est performant pour l’OL, le club a des résultats et il s’ouvre la porte d’un autre club. C’est dans son intérêt et celui de l’OL qu’il soit performant » a confié l'ancien joueur et désormais chroniqueur pour le site olympique-et-lyonnais.com dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones. Si pour le moment une prolongation ne semble pas être d'actualité, les prochaines performances de l'international Français (1 sélection) devraient dessiner son avenir. Reste à savoir s'il s'écrira dans son club de cœur ou au sein d'une écurie européenne plus huppée.