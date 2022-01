Le coup tordu, l'OL peut perdre Emerson !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Chelsea envisage toujours de récupérer Emerson, prêté à l’OL cette saison et qui a connu une première partie de saison plutôt encourageante.

Le club anglais vient de perdre pour six mois son titulaire, Ben Chilwell, et les Blues ont dès lors activé des solutions de secours pour éviter de n’avoir qu’un seul joueur (Marcos Alonso) à ce poste pour la seconde partie de saison. Le club londonien aimerait éviter de recruter alors qu’il a prêté le champion d’Europe italien Emerson à l’OL. Le rappeler aurait du sens, mais encore faut-il pouvoir le faire sur le plan administratif et légal. En effet, le défenseur d’origine brésilienne a été prêté pour une saison avec option d’achat prioritaire, et rien ne semble prévu pour un retour précipité à Chelsea. L’OL a récemment vérifié l’ensemble de son contrat, et semble dans son bon droit. Mais devant l’urgence de la situation, Chelsea ne lâche pas l’affaire, et Thomas Tuchel a confirmé que les Blues cherchaient une solution pour récupérer leur joueur.

Emerson décisif pour son propre avenir à l'OL ?

Tuchel confirms Chelsea are considering to re-call Emerson: “One of the possibilities we’d love is Emerson Palmieri but we need to check. We are not into details. We are discussing and this will go on for the coming days”. 🔵 #CFC



OL hope to keep Emerson - still to be decided. pic.twitter.com/rQZ2RvCKNq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2021

« Nous suivons cette situation de près car nous avons un nouveau problème avec Ben Chilwell. L'une des possibilités est Emerson Palmieri, que nous connaissons et que nous adorons. Mais nous devons vérifier les contrats. Nous ne sommes pas dans les détails. Nous sommes en train d’en discuter et de réfléchir là-dessus, et cela va continuer dans les prochains jours, peut-être même semaines », a lancé Thomas Tuchel en conférence de presse. Une mauvaise surprise pour Lyon, qui voit Chelsea ne pas lâcher l’affaire dans ce dossier, et être visiblement prêt à négocier pour obtenir gain de cause. Si l’OL est en position de force, la position d’Emerson pourrait être décisive, si jamais l’Italo-Brésilien venait à se dire qu’un retour précipité à Chelsea avec un temps de jeu conséquent serait une bonne chose pour sa carrière.