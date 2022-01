OL : Emerson lui appartient, Tuchel prévient Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Confronté à l’absence de Ben Chilwell jusqu’à la fin de la saison, le manager de Chelsea Thomas Tuchel souhaite récupérer son latéral gauche Emerson, prêté à l’Olympique Lyonnais depuis l’été dernier. Des discussions ont été entamées avec le club rhodanien.

Affaibli par les départs de Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere à la Coupe d’Afrique des Nations, l’Olympique Lyonnais pense à renforcer son secteur offensif pendant ce mercato hivernal. Le recrutement d’un latéral gauche n’était pas du tout au programme. Et pourtant, le sujet pourrait être d’actualité après le coup de fil de Chelsea. En effet, les Blues ont perdu Ben Chilwell gravement blessé à un genou jusqu’à la fin de la saison. Le manager Thomas Tuchel a donc pensé à Emerson, actuellement prêté chez les Gones.

« Des discussions sont en cours avec le staff, le conseil d'administration et la cellule de recrutement. Nous examinons les possibilités qui s'offrent à nous, a confié le technicien. Nous avons des joueurs qui sont blessés pour de longues durées, donc nous regardons le marché. Nous regardons ce qui est possible, mais sans être sous pression. Il faut que cela ait du sens, que ce soit au niveau de la personnalité, du poste et de la qualité. Je ne vais pas vous cacher que nous avons un problème avec la longue blessure de Ben Chilwell sur notre côté gauche. Il manquera tout le reste de la saison. »

« C’est toujours un joueur de Chelsea »

« Nous connaissons Emerson et nous l'apprécions, en tant que joueur et en tant que personne, a argumenté Thomas Tuchel. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière, il a eu une grande influence parce que c'est un gars fantastique et un grand professionnel. C'est toujours un joueur de Chelsea. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que je souhaite, nous devons évaluer la situation. Nous regardons ce qui est possible pour ce poste. Et Emerson est l'une des options. » En cas de refus de l’Olympique Lyonnais pour l’international italien, Chelsea s’intéresserait au Français Lucas Digne, écarté par Rafael Benitez à Everton.