Ang : Digne fait péter un plomb à Benitez !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart à Everton, Lucas Digne veut partir cet hiver. Son manager Rafael Benitez n’y voit pas d’inconvénient, lui qui accuse le Français d’égoïsme.

De cadre à indésirable, la situation de Lucas Digne a totalement changé à Everton. Le latéral gauche, titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons, s’est subitement retrouvé à l’écart et a demandé à partir après un clash avec le manager Rafael Benitez. Pour le moment, le contenu de cette altercation reste assez mystérieux. Les deux hommes sont visiblement en désaccord sur des consignes à appliquer sur le terrain. Quoi qu’il en soit, ce cas provoque une polémique dont le coach se serait bien passé. Lui qui accuse le Français de faire preuve d’égoïsme.

« C'est simple. J'ai eu deux discussions avec lui, il m'a dit ce qu'il pensait, a raconté Rafael Benitez. Donc qu'attendez-vous de la part d'un manager quand un joueur pense à partir ? Nous sommes professionnels. On est payé très cher pour faire notre travail. Et si quelqu'un est content ou mécontent, c'est à vous d'être performant dans votre travail. On vous paye très cher pour être performant. Vous devez l'être, vous devez être disponible, vous devez mettre vos intérêts derrière ceux de l'équipe. Peut-être que les statistiques et les priorités ont changé et que certains se croient au-dessus d'autres choses. »

L’ego de Lucas Digne

« L'équipe a fini dixième la saison dernière, a enchaîné l’Espagnol. Et quelqu'un qui s'inquiète pour ses statistiques, ça ne change rien pour moi. Je ne veux pas finir dixième. J'aimerais être à une bien meilleure position. Je ne suis pas stupide, je veux finir aussi haut que possible. Le club grandit, se développe et nous créons une mentalité de vainqueur pour l'avenir, mais cela prendra du temps. Dans le même temps, vous avez besoin de joueurs qui veulent vraiment être là. On doit réfléchir à ce que l'on veut pour notre avenir. Est-ce que nous voulons essayer et progresser ? Ou juste gérer les ego et laisser l'équipe derrière et dépendante des ego ? » Autrement dit, Lucas Digne n’est absolument pas retenu.