OL : Ellyes Skhiri, le Tunisien masqué bientôt à Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même si l'on ne sait pas si l'Olympique Lyonnais va changer de propriétaire, le club de Jean-Michel Aulas travaille à son futur mercato. Et forcément, la cellule de recrutement de l'OL a un oeil sur le Mondial au Qatar.

Actuellement sous contrat avec le FC Cologne, formation avec qui il est lié jusqu’en 2023, Ellyes Skhiri sort d’une bonne Coupe du Monde avec la Tunisie, laquelle s’est terminée par un exploit, puisque les Aigles de Carthage ont battu l’équipe de France (1-0). Pour l’ancien joueur formé à Montpellier, et après de courtes vacances, il va falloir retrouver le chemin de la Bundesliga, même si le championnat d’Allemagne ne reprendra pas avant le 20 janvier 2023. L’idée d’un Boxing Day n’est pas dans l’air de l’autre côté du Rhin où l’on profite au maximum du fait que la Bundesliga se joue à 18 clubs. Et rien ne dit qu’Ellyes Skhiri portera encore une fois le maillot de Cologne, puisque les dirigeants allemands sont prêts à accepter un transfert dès le mercato d’hiver plutôt que de le voir partir libre en juin. Et c’est là que l’Olympique Lyonnais pourrait entrer dans la danse.

L'OL avait tenté sa chance au mercato 2021

Le star numero 1 de notre EN ..

L'un des meilleurs 6 de cette coupe du monde ..

On est trooop chanceux d'avoir Ellyes Skhiri ..

Sans Exagération il peux jouer avec n'importe quel selection au monde pic.twitter.com/6zNzEaxLl0 — Mustapha (@EllafiMustapha) November 30, 2022

Ce mercredi, Le Progrès annonce que Benoît Cheyrou a placé Ellyes Skhiri sur ses tablettes. « L’ex-Montpelliérain est dans le viseur de l’OL. Mais des clubs allemands le suivent. L’investissement est estimé à moins de 5 millions d’euros », précise le quotidien régional au sujet du milieu de terrain de 27 ans, qui a montré son engagement total durant le Mondial au Qatar. En effet, le joueur tunisien, véritable patron de l’équipe de Jadel Kadri, a été victime d’une fracture de la pommette en octobre dernier avec son club, et il a donc joué la totalité de la Coupe du Monde avec un masque de protection. Pas de quoi l’empêcher de montrer toutes ses qualités. En janvier 2021, l’Olympique Lyonnais avait déjà tenté de faire venir Ellyes Skhiri, mais il était alors à la CAN et n’avait pas voulu quitter Cologne comme cela. Deux ans plus tard, le deal pourrait cette fois se finaliser, même si Dortmund tourne également autour du milieu de terrain tunisien.