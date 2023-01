OL : Ellyes Skhiri gifle Cheyrou, le mercato tourne au désastre

Le mercato de l'Olympique Lyonnais commence à sérieusement faire hurler les supporters rhodaniens. Tandis que les départs de Gusto et Cherki sont annoncés pour l'été prochain, l'OL ne trouve aucun renfort sérieux.

A chaque jour son humiliation pour l’OL. Si vendredi John Textor a été fair-play en rendant hommage à Joao Gomes, qui est resté fidèle à la parole donnée à Wolverhampton, alors que Lyon a tout fait pour le recruter, y compris envoyer au Brésil le patron de son recrutement, ce samedi c’est un autre camouflet qui se confirme. En effet, Ellyes Skhiri, le milieu de terrain tunisien du FC Cologne qui avait été identifié pour venir renforcer l’équipe de Laurent a finalement fait savoir à Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot qu’il était inutile d’insister et qu’il avait finalement choisi de finir l’actuelle saison avec son club en Bundesliga, avant de réfléchir à un transfert au mercato d’été. Selon Loïc Tanzi, si Ellyes Skhiri a fait ce choix de refuser l’offre de l’Olympique Lyonnais, c’est parce qu’il sentait « un risque » à l’idée de signer avec l’actuel neuvième de Ligue 1 dès ce mois de janvier.

…was too late for @GomesOficial08 All my powers of persuasion (self-mocking) could not alter this young man’s sense of honor. He gave his word to @Wolves and he won’t deviate. I’m disappointed, but so impressed by a gracious young man with an incredible future. Bon chance Joao!