OL : Edmilson de retour, Aulas l'avait humilié

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas cherche un appui fort venu de l'extérieur pour l'aider à traverser cette période sportive difficile. Si Sonny Anderson est le grand favori, Edmilson est aussi pressenti, lui dont le dernier échange public avec le président de l'OL avait été musclé.

Les relations entre l’Olympique Lyonnais et ses anciennes gloires ne sont pas évidentes. Si l’OM a longtemps été pointé du doigt pour son incapacité à faire confiance à ses légendes, Pablo Longoria a décidé de s’entourer de Basile Boli et Jean-Pierre Papin pour faire vivre les souvenirs du club provençal. Mais du coté du club rhodanien, le retour de Juninho s’est mal passé, et l’OL cherche désormais un élément capable de redonner ce supplément d’âme, comme Gérard Houllier ou même Bernard Lacombe avaient su le faire à la grande époque. Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas a laissé entendre que l’arrivée d’un conseiller sportif était en discussions. Le nom de Sonny Anderson est rapidement venu sur le dessus de la table, l’ancien avant-centre étant resté très proche à la fois d’un rôle dans le coaching, mais aussi des terrains de Ligue 1 avec son rôle de consultant auprès de BeIN Sports. Le Brésilien n’est jamais bien loin, puisqu’il travaille actuellement pour Lyon-Duchère, qui évolue en N2, dans le cadre de son rôle de conseiller sportif au sein d’une société.

Que fait Aulas, Edmilson se le demande

L’autre ancien grand joueur du club cité pour occuper ce rôle de conseiller sportif à l’OL est Edmilson. L’ex-défenseur central, passé également par le FC Barcelone, s’est rapproché depuis quelques mois de la direction lyonnaise. Et pourtant, le souvenir des derniers échanges avec la formation rhodanienne est particulièrement parlant, et pas vraiment dans le bon sens. En effet, en 2016, Edmilson avait déjà à l’époque critiqué l’évolution de l’OL, rappelle Le Progrès. « L’OL est devenu une équipe trop prévisible, ennuyeuse, misant tout sur le physique. Je ne comprends pas la stratégie d’Aulas. Qu’est-ce qu’il veut faire de son club ? Je regrette le Lyon que j’ai connu », avait balancé celui qui est désormais président du FC Ska Brasil, qui évolue en division 2 pauliste. Une attaque qui avait provoqué cette sortie trash de Jean-Michel Aulas. « On ne lui a rien demandé sauf de participer au club des légendes. Que fait-il dans le foot ? Rien ? », avait renvoyé le président de l’OL, qui semble avoir calmé le jeu depuis pour s’appuyer sur un ancien joueur du club afin de l’aider à traverser ses dernières années de règne qui sont pour le moment très difficiles.