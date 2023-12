OL ‍: Duluc détruit déjà le futur mercato lyonnais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La défaite de l'OL à Marseille après un match totalement raté a sidéré les supporters lyonnais. Même le mercato n'enthousiasme plus.

Après un semblant de bon match à Lens, l'Olympique Lyonnais version Pierre Sage pensait pouvoir faire bonne figure et pourquoi pas ramener un ou des points de son déplacement au Vélodrome. Mais Dejan Lovren, Alexandre Lacazette et leurs coéquipiers ont été ridiculisés face à l'OM (3-0) et l'écœurement est désormais grand chez les fans lyonnais. Même l'espoir généré mardi par l'annonce que John Textor pourrait dépenser 65 millions d'euros au prochain mercato est déjà retombé. Vincent Duluc a porté le clou final aux espoirs de l'OL. « Pour se sauver avec 50 ME au mercato, l’OL va devoir faire confiance à ceux qui l’ont affaibli avec 45 ME l’été dernier », a lancé sur X le journaliste de L'Equipe en charge de couvrir notamment l'actualité de l'Olympique Lyonnais. De quoi évidemment réfléchir sur l'avenir de Lyon cette saison en Ligue 1.