Marseille enterre définitivement l’OL ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 10e journée (match reporté)

Orange Vélodrome

OM-OL 3-0

Buts : Vitinha (21e), Murillo (25e), Aubameyang (55e)

L'OM s'est baladé 3-0 face à une faible équipe lyonnaise. Le duo d'attaque marseillais Vitinha-Aubameyang a repris confiance face à une défense lyonnaise très faible. L'OL s'enfonce à la dernière place de Ligue 1.

Après la triste soirée du 29 octobre dernier, le terrain a repris ses droits entre l'OM et l'OL. Malheureusement, les Lyonnais ont encore vécu une soirée de cauchemar. Dominés d'entrée par les Marseillais, les hommes de Pierre Sage subissaient beaucoup trop derrière. Le premier but tombait sur une récupération de balle de Lodi dans les pieds de Cherki. Si les Lyonnais réclamaient une faute, M.Letexier ne disait rien. Il laissait Aubameyang s'infiltrer et servir Vitinha qui glissait le ballon au fond. Sonné, l'OL encaissait un deuxième but dans la foulée. Aubameyang s'amusait sur le côté et servait Murillo qui concluait de la tête dans une défense lyonnaise apathique. L'attaque lyonnaise n'était pas meilleure car seul Henrique créait du danger en première période.

2 - Le latéral de Marseille Amir Murillo est le 2e joueur panaméen à marquer en Ligue 1, après Dely Valdés avec le Paris SG entre juillet 1995 et novembre 1996 (23 buts). Chapeau. #OMOL pic.twitter.com/t5Qj2IarJL — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2023

Après le repos, Nuamah tentait deux ou trois infiltrations dans la défense marseillaise sans réussir à concrétiser par une occasion franche. L'OM assommait définitivement l'OL par un troisième but signé Aubameyang. Le Gabonais fusillait Lopes dans l'axe du jeu, sans subir une réelle opposition défensive. L'OL n'y était plus ensuite et la question était de savoir si l'OM marquerait un quatrième but ce mercredi soir. Vitinha croyait réussir la mission mais son but était refusé pour une main de Gigot (67e). Amine Harit testait les réflexes de Lopes sur coup-franc (77e). Le jeune Bilal Nadir venait frapper le poteau lyonnais (88e). L'OM s'imposait finalement 3-0 face à l'OL sans trop de problèmes. Deuxième succès de rang pour l'OM, 8e de Ligue 1 désormais. L'OL, 7 points après 14 matchs, s'enfonce inexorablement vers la L2...