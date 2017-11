OL : Directeur sportif à Lyon, Jean-Pierre Bernès en rêve

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien directeur général de l’Olympique de Marseille de l’époque Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès a su relever la tête de manière spectaculaire après son implication dans l’affaire VA-OM. S’il a été condamné par la justice pour ses agissements et avait été radié à vie par la FFF, l’ancien bras droit de Tapie est désormais un agent particulièrement influent en France, et très écouté au sein des clubs, notamment ceux du haut du pavé. Malgré cet épisode sulfureux, sa passion pour le football est toujours intacte, et dans un entretien à L’Equipe, il a révélé même qu’il rêvait de prendre des fonctions de dirigeant au sein d’un club, et pourquoi pas à Lyon où il aimerait rencontrer Jean-Michel Aulas.

« Je suis passionné par la vie des clubs, j'adore diriger. Je suis agent mais je ne suis pas que ça. Moi, j'aime tout dans le foot, je lis tout, je regarde tout, je suis un malade du foot. Parler deux heures de foot avec Aulas, c'est un régal. Après, il faut qu'une opportunité se présente. Directeur sportif de Lyon ? C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé travailler. Il n’en a pas, mais il va en trouver un (sourire) », a glissé Jean-Pierre Bernès, qui ne se fait pas trop d’illusions sur ses chances d’occuper ce poste promis de longue date à Juninho, même si le Brésilien se fait un peu désirer.