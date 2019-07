OL : Diallo, Andersen, Lyon joue au poker menteur

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de boucler la venue de l’international danois Joachim Andersen en provenance de la Sampdoria de Gênes, l’Olympique Lyonnais vise également Abdou Diallo. C’est tout du moins ce que Bild, généralement très bien renseigné, affirmait la semaine dernière. Également dans le viseur du Paris Saint-Germain, l’international espoirs français a un profil très apprécié à travers l’Europe. Et si L’Equipe a démenti des contacts entre Abdou Diallo et l’OL en cet été 2019, Le Progrès s’y perd complètement avec autant de pistes défensives évoquées dans la presse.

« Après avoir essuyé un refus la saison dernière, l'OL reviendrait à la charge pour séduire le défenseur de 23 ans, en désaccord avec Dortmund depuis l'annonce du retour au club de Mats Hummels. Alors, Diallo dans le viseur de l'OL ? Et Andersen dans tout ça ? Le central danois et Diallo ou bien seulement l'un des deux ? Un jeu subtil difficile à décrypter... » a lâché le quotidien, qui ne sait plus sur quel pied danser. Du côté des supporters, on espère en tout cas que la venue de Joachim Andersen, jugé comme très prometteur par les spécialistes du football italien, se concrétisera. En ce qui concerne Abdou Diallo, difficile d’envisager un transfert sans départ supplémentaire en défense.