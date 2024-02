OL ‍: Deux choix forts signés Pierre Sage contre Strasbourg

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Avec cinq victoires consécutives, l'Olympique Lyonnais a enfin trouvé sa dynamique. Le club rhodanien affronte Strasbourg en 1/4 de finale de la Coupe de France et Pierre Sage pourrait procéder à quelques changements.

Dixième de la Ligue 1, Lyon n'est plus qu'à 10 points de Lille, cinquième. À 11 journées de la fin du championnat, l'OL peut encore croire en une qualification en Coupe d'Europe. Afin de se donner encore une chance supplémentaire, la Coupe de France n'est pas à négliger pour les Gones qui ont déjà éliminé le LOSC et qui reçoivent Strasbourg ce mardi 27 février. L'occasion pour Pierre Sage d'effectuer quelques changements. Selon les dernières indiscrétions, le coach lyonnais pourrait offrir comme au tour précédent, une titularisation à Lucas Perri, à la place d'Anthony Lopes. Le portier brésilien est arrivé comme doublure et devrait commencer dans les buts. Un autre changement majeur devrait être opéré. Le retour de Rayan Cherki, visiblement plus à l'aise en Coupe de France qu'en Ligue 1.

Lucas Perri et Rayan Cherki, les deux surprises de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Si Rayan Cherki a du mal à briller avec l'OL cette saison, il reste très efficace en Coupe de France avec 2 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. C'est notamment lui qui a permis à l'OL de sortir Lille de la compétition. Depuis ses débuts professionnels, l'ailier a marqué à 16 reprises, dont 9 fois en Coupe de France, en seulement 14 matchs disputés. Une compétition qui réussit plutôt bien au joueur de 20 ans. Une donnée qui doit rentrer en compte dans la tête de Pierre Sage qui n'a offert que 67 minutes au talent lyonnais sur les trois derniers matchs. Saïd Benrahma, Gift Orban ou même Malick Fofana sont généralement préférés par le technicien français pour démarrer une rencontre. La Coupe de France sera l'opportunité pour Rayan Cherki de démontrer qu'il a les capacités pour s'imposer à l'OL, lui qui est pressenti pour quitter son club formateur lors du prochain mercato estival.