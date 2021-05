OL : Depay au Barça, officialisation imminente ?

Dans : OL.

En fin de contrat au mois de juin avec l’Olympique Lyonnais, le capitaine Memphis Depay se rapproche de plus en plus du FC Barcelone.

Tout proche de rallier le Barça l’été dernier, Memphis Depay pourrait accomplir son rêve avec un an de retard. Libre dans un mois et demi, l’international néerlandais de l’OL est en négociations avancées avec le FC Barcelone. A en croire les informations de plusieurs médias en Espagne, l’accord est presque total entre Memphis Depay et le Barça. Il existe en réalité encore quelques détails à régler pour Joan Laporta, qui négocie en parallèle les signatures de Depay et de Sergio Agüero. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les deux dossiers sont en phase de finalisation et les officialisations pourraient tomber dans les semaines à venir.

« Agüero a été approché par trois clubs. La priorité de Sergio Agüero est de rejoindre le FC Barcelone. Négociations en cours, contrat potentiel de deux ans (jusqu’en 2023). Il réduira son salaire uniquement pour le Barça, à moins de 10 ME par an. Discussions finales concernant Depay et Agüero dans les prochaines semaines » a dévoilé le journaliste, généralement bien informé et pour qui le FC Barcelone va se payer le luxe de s’offrir à la fois Sergio Agüero et Memphis Depay, deux joueurs aux salaires conséquents mais qui présentent l’avantage considérable en cette période de pandémie d’être libres de tout contrat. Également sur les rangs pour s’offrir Memphis Depay au mercato, le PSG, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin ou encore l’AC Milan vont donc rendre les armes. A moins d’un énorme revirement, c’est bel et bien à Barcelone, sous les ordres de son ancien sélectionneur Ronald Koeman, que Memphis Depay va jouer la saison prochaine. Reste à voir quels joueurs actuels du Barça vont faire les frais des arrivées de Sergio Agüero et de Memphis.