OL : Denayer et Lyon, la prolongation traîne

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alors que son contrat avec l’OL arrive bientôt à terme, Jason Denayer n’a toujours pas prolongé laissant craindre à ses supporters un futur départ libre du club. Toutefois, si certains en doutaient, le Belge l’affirme : il n’est pas contre continuer son aventure dans le Rhône.

L’avenir de Jason Denayer avec l’OL est toujours aussi trouble. Le défenseur belge arrivé à l’été 2018 dans la capitale des Gaules est devenu le taulier de la défense centrale du club depuis. Pourtant, c’est bien par la petite porte qu’il pourrait quitter Lyon dans les prochains mois. En effet, son contrat avec l’OL s’achève le 30 juin prochain et les négociations pour une prolongation n’ont pas encore débouché sur un résultat concret. Ainsi, Denayer pourrait partir libre prochainement ce qu’avait suggéré à demi-mots son agent, Jesse de Preter l’été dernier. Celui-ci indiquait que son client avait « les cartes en mains » dans le dossier mettant une petite pression sur la direction lyonnaise. Depuis, le temps a passé mais la situation, elle, n’a pas évolué.

Jason Denayer encore confiant pour continuer à Lyon

Le défenseur de 26 ans, capé 33 fois avec les Diables Rouges, a évoqué le sujet lors de la conférence de presse à la veille du déplacement lyonnais à Montpellier. Sans entrer dans les détails sur les négociations, il a laissé la porte ouverte à une suite de sa collaboration avec l’OL dans le futur. « On est toujours au même stade. Mes agents parlent avec le club et quand il y a quelque chose d’important ils me le disent. Si on arrive à trouver un accord commun, mon souhait est de rester au club », a t-il indiqué gardant quand même des réserves sur la réussite d’un renouvellement de contrat. Un dossier qui pourrait bien empoisonner le futur à court terme d’un club dont la défense, 14e de Ligue 1, est le point faible principal et cela depuis plusieurs saisons