OL ‍: David Friio met le PSG en garde avant la finale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Samedi soir, l’OL a une belle occasion de conclure une saison historique face au PSG en finale de la Coupe de France. Une affiche de rêve pour le directeur sportif lyonnais David Friio.

Relégable au mois de novembre, l’Olympique Lyonnais s’est redressé de manière spectaculaire sous les ordres de Pierre Sage et a décroché dimanche soir sa qualification directe pour l’Europa League en terminant 6e de Ligue 1. Une incroyable performance de la part des Gones, qui ont maintenant l’occasion d’écrire un peu plus l’histoire en cas de sacre en finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain ce samedi à Lille. Une affiche de rêve pour le directeur sportif lyonnais David Friio, bien conscient que son équipe n’est pas favorite. Mais le PSG ne devra pas se relâcher car l’OL jouera sa carte à fond et a bien l’intention de se donner le droit de remporter un trophée, ce qui serait un authentique exploit au vu de la saison chaotique des coéquipiers d’Alexandre Lacazette.

« On est sûrs d’une chose, c’est que l’on est directement qualifié pour l’Europa League, donc on va aller jouer la finale de la Coupe de France pour gagner un trophée. Ça n’allège pas l’avant-match car plus on va arriver vers l’évènement, plus la pression va monter. L’objectif sera de ramener un trophée qui nous manque depuis tant d’années. La Coupe de France, c’est la Coupe de France. C’est une affiche de gala et elle va avoir une vraie valeur parce que cela fait longtemps que l’OL attend ce trophée. Après tous les chemins de traverse par lesquels nous sommes passés, on y est et on vendra chèrement notre peau » a lancé David Friio, avec qui John Textor a eu quelques accrochages au cours des derniers mois selon L’Equipe. Mais tout s’est rapidement arrangé et l’OL sera plus que jamais en mode union sacrée pour espérer un énorme exploit en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain ce samedi soir.