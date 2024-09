OL ‍: David Friio accusé d'avoir voulu virer Pierre Sage

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a annoncé la semaine passée le mise sur la touche de David Friio, le directeur sportif recruté un an auparavant. Et certaines langues se délient concernant le travail de ce dernier.

On ne sait pas si David Friio regardait Tant qu'il y aura des Gones lundi soir, mais le désormais ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a eu les oreilles qui ont probablement sifflé tant son rôle a été remis en cause par nos confrères. Revenant sur le probable départ de Friio, Razik Brikh et Nicolas Puydebois ont dressé un portrait sans complaisance de celui qui était à l'Olympique de Marseille avant d'arriver à l'Olympique Lyonnais en décembre 2023. L'occasion de revenir sur un récent événement intervenu lors de la réception de l'AS Monaco lors de la deuxième journée de Ligue 1. Une rencontre perdue par l'OL et qui avait engendré des rumeurs sur un possible départ de Pierre Sage de son poste d'entraîneur. Finalement, Lyon a rectifié le tir contre Strasbourg une semaine plus tard, et c'est David Friio qui est parti et pas Pierre Sage. Tout cela n'est assurément pas le fruit du hasard.

David Friio n'était pas fan de Pierre Sage

Officiel : David Friio et l'OL c'est déjà fini https://t.co/4ZBgxYEwkm — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2024

« David Friio voulait choisir son coach. On l’a dit, concernant la présence de Sampaoli au Groupama Stadium lors du match contre Monaco, qui en plus fait après un post sur Instagram avec le hashtag TeamOL, on nous avait expliqué qu’il faisait simplement le tour de stades. Sauf que quand même, c’était mettre une pression inutile à l’encontre de Pierre Sage qui avait perdu le premier match de Ligue 1, c’est très surprenant aussi. On voit que David Friio voulait imposer ses méthodes, d’importer ses méthodes de l’Olympique de Marseille alors qu’on est à Lyon, c’est autre mentalité. Pablo Longoria dit qu’il avait été très surpris qu’un club comme l’OL l’ait recruté comme directeur sportif (…) On sentait bien qu’il ne voulait pas prolonger Pierre Sage », a confié Razik Brikh, qui présente chaque semaine ce talk-show sur l'Olympique Lyonnais.