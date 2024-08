OL ‍: Daniel Riolo martyrise quatre Lyonnais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En grande difficulté, l’OL a subi la loi du Stade Rennais dimanche soir au Roazhon Park (3-0). Une première cauchemardesque pour Pierre Sage, dont l’équipe a été plombée par plusieurs individualités défaillantes.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait aligné son équipe en 4-3-3 dimanche à Rennes avec un milieu de terrain composé de Nemanja Matic, Orel Mangala et Maxence Caqueret. Ce trio faisait l’objet d’une attention particulière de la part des supporters rhodaniens après des matchs amicaux plutôt décevants et face au manque de renfort à ce poste durant le mercato jusqu’à présent. Le constat est sans appel après la défaite à Rennes dimanche soir : les trois milieux de terrain de l’OL ont pris l’eau en Bretagne. Ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire l’inverse puisque dans l’After Foot, l’éditorialiste de RMC s’est montré impitoyable à l’égard des milieux de terrain lyonnais.

🙌 Merci à nos 900 supporters qui ont fait le déplacement en Bretagne ❤️💙#SRFCOL pic.twitter.com/JLFtPkfBPs — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2024

Au rayon des mauvais élèves, le journaliste a ajouté Saïd Benrahma, actif sur son côté gauche mais qui n’a jamais réussi à faire la différence au point de se montrer décisif. A quinze jours de la fin du mercato, il y a donc du pain sur la planche pour les dirigeants lyonnais. « L’OL a tutoyé les miracles lors de la seconde partie de saison dernière, j’attendais de voir comment ils allaient revenir après avoir été en surchauffe pendant des mois. Comment maintenir cette sur-confiance après une trêve ? Selon moi, c’est le plus grand doute au sujet de l’OL. Quand tu vois qu’ils reviennent avec les mêmes joueurs… Si on continue de croire que c’est avec Matic que tu vas progresser, ok très bien » a d’abord étayé Daniel Riolo avant de conclure.

Riolo sans pitié avec plusieurs joueurs de l'OL

« Les six derniers mois, il était bon. Peut-être, il faisait un peu le ménage, mais je continue de dire que je ne serais pas reparti avec lui. Quand je vois le milieu Matic, Caqueret, Mangala, je ne vois pas où tu vas avec ce milieu de terrain. Benrahma, combien de fois on disait l’année dernière que c’est un beau joueur, c’est propre, mais je suis sûr que ce n’est pas un joueur de très haut niveau. On n’est pas en présence d’un gros joueur » a lancé le journaliste, très déçu par le rendement de Matic, Caqueret, Mangala et Benrahma lors du match entre l’OL et Rennes ce dimanche soir en Ligue 1. Un avis qui sera sans doute partagé par la majorité des supporters lyonnais, lesquels attendent désespérément une accélération sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage, sans quoi certaines ambitions de l’OL pourraient déjà être compromises.