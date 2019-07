OL : Coup de tonnerre dans le dossier Nabil Fekir ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

On l'a appris vendredi, Nabil Fekir, qui était cité comme étant très proche de rejoindre le Bétis Séville a finalement demandé un peu de temps avant de s'engager, ou pas, avec le club de Liga. Mais même s'il n'a pas été retenu dans le groupe de Sylvinho pour le match de préparation face au Genoa, le Champion du monde de l'OL pourrait bientôt découvrir les joies de la Serie A. En effet, ce samedi, le Diario de Sevilla affirme que si Nabil Fekir n'a pas encore signé le contrat qui avait été négocié avec la formation andalouse, c'est qu'un club nettement plus ambitieux lui tourne autour depuis quelques jours.

Et cette formation ne serait pas espagnole, mais italienne, puisqu'il s'agit tout simplement de Naples. Le club transalpin est clairement d'un autre standing et a des vrais arguments sportifs à proposer à Nabil Fekir, puisque Carlo Ancelotti et ses joueurs disputeront la Ligue des champions, et sont toujours de sérieux adversaires pour la Juventus dans le Championnat d'Italie. Si cette piste napolitaine se confirme, Nabil Fekir sera évidemment gagnant, mais l'Olympique Lyonnais aussi puisque le prix du joueur aura probablement un peu augmenté dans ce changement de dernière minute. Le dossier Fekir est donc chaud bouillant, et à priori il devrait rapidement se conclure.