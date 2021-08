OL : Un coup de tonnerre dans le dossier Emerson

Dans : OL.

Par Alexis Rose

La quête du latéral gauche est un peu en train de virer au cauchemar à l’Olympique Lyonnais, puisque des difficultés apparaissent désormais dans le dossier Emerson…

On dirait bien que l’OL n’est pas au bout de ses peines cet été. Alors que le vestiaire de Peter Bosz a explosé à Angers, ce qui a notamment abouti à la mise à l’écart de Marcelo, le recrutement ne se passe pas vraiment comme prévu. Depuis des semaines, l’entraîneur néerlandais réclame de nouveaux joueurs, et sur toutes les lignes. Mais pour l’instant, Bosz ne voit rien arriver. Et ce n’est pas le dossier du latéral gauche qui va le rassurer. Après avoir creusé puis laissé un peu de côté la piste menant à Layvin Kurzawa, Lyon a décidé de tout mettre pour tenter de recruter Emerson. Mardi, les négociations avec le latéral gauche étaient d’ailleurs en bonne voie, l'international italien étant tenté à l’idée de rejoindre le Groupama Stadium. Oui, mais voilà, la concurrence s’est réveillée, et désormais, c’est vers Naples que le défenseur de Chelsea se dirige.

Direction Naples pour Emerson ?

En effet, selon Guillaume Maillard-Pacini, le club de Série A négocie avec les Blues. « Le Napoli aimerait que Chelsea prenne en charge une partie de son salaire. Il faudra attendre la semaine prochaine pour une éventuelle avancée », explique le journaliste d’Eurosport sur Twitter. Pas insensible au charme de Luciano Spalletti, le coach napolitain, le joueur de 27 ans va donc devoir trancher en cette fin de mercato. Et si l’OL veut l’emporter, il va falloir que Jean-Michel Aulas et Juninho soient très convaincants. Sinon, l’OL devra remettre tous ses oeufs sur Kurzawa. Ce qui n’est pas impossible non plus, sachant que Lyon n’a pas renoncé à la venue du latéral du PSG. Vu que selon Foot Mercato, l’OL « a récemment relancé le dossier Layvin Kurzawa, avec des négociations qui avancent dans le bon sens ». Un temps refroidi par les exigences financières du PSG et de Kurzawa, Lyon va donc peut-être faire un effort pour sécuriser ce premier deal majeur de ce mercato.