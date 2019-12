OL : Coup de froid, Pastore s'éloigne de Lyon !

Dans : OL.

Avec les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, l’Olympique Lyonnais se retrouve dans l’obligation de recruter au minimum un joueur offensif au mercato hivernal.

Ces dernières semaines, une piste assez inattendue avait été dévoilée par la presse italienne, celle menant à un certain Javier Pastore. Il faut dire que, dans une interview accordée à TF1, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’avait pas fermé la porte à un come-back dans l’Hexagone. « Un retour en Ligue 1 et à l’OM ? Marseille, non, je ne pourrais jamais jouer à Marseille (sourire). Concernant la France, on ne peut jamais savoir dans le football et je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs comme Lyon, qui sont symboliques en France » déclarait notamment El Flaco.

Quelques jours plus tard, la Gazzetta dello Sport s’engouffrait dans la brèche en indiquant que Javier Pastore était bien suivi par l’OL, et qu’un transfert cet hiver était possible. Depuis, la piste s’est nettement refroidie. Faisant un point sur le mercato hivernal de l’AS Roma, le média spécialisé SiamolaRoma indique en cette fin d’année 2019 que Javier Pastore est plus proche de signer en Chine, en Argentine ou aux Emirats, qu’à l’Olympique Lyonnais. Un retour en L1 s’est donc refroidie pour Pastore, lequel sera clairement poussé dehors par l’AS Roma au mercato hivernal afin d’économiser quatre millions bruts, soit la somme correspondant à son salaire jusqu’en juin.