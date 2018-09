OL : Coucher avec Aulas non merci, mais il peut l'aider à gagner en Europe !

Dans : OL, Ligue 1.

En ce mois de septembre 2018, le magazine So Foot a demandé à plusieurs personnalités du football de parler de Jean-Michel Aulas. Parmi les témoignages, celui de Pascal Olmeta, ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, viré après avoir frappé un de ses coéquipiers, à savoir Jean-Luc Sassus. Revenant sur sa relation avec le président de l'OL, Pascal Olmeta tient à faire savoir que s'il déteste Bernard Lacombe, il n'a finalement rien contre Jean-Michel Aulas, se disant même prêt à l'aider pour permettre à Lyon de s'imposer sur la scène européenne.

« Dans cette histoire (Ndlr : son licenciement de l'OL), je n'en veux pas à Aulas, mais à cette enflure de Bernard Lacombe. Quand je le croise, il se met toujours derrière quelqu’un pour ne pas sentir le vent de la gifle. Par la suite, j’ai eu l’occasion de m’expliquer avec Aulas: il était plus gêné qu’autre chose, car tu sentais bien que les choses ne venaient pas de lui. En plus, moi je le dis: un jour l’OL va gagner un titre européen. Il faut juste qu'il fasse du ménage autour de lui, qu'il mette quelques coups de pied. Je peux l’aider s’il veut. Récemment, on a bu un cafe ensemble et c'était très bien. Je le répète: je n’ai aucune rancoeur à son égard. Mads je ne coucherais pas avec lui non plus, hein », lance, avec malice, Pascal Olmeta.