OL : Cornet veut Berlin, Burnley veut Cornet

Dans : OL.

Annoncé dans le collimateur de Leeds et de Burnley, Maxwell Cornet est lui nettement plus tenté de rejoindre le Hertha Berlin. Le club allemand s'est activé dans le dossier du joueur lyonnais.

Melvin Bard ayant été vendu à l’OGC Nice vendredi pour 3M plus des bonus à hauteur de 2ME, le club de Jean-Michel Aulas doit encore céder des joueurs afin d’espérer pouvoir se montrer plus offensif lors de ce mercato. Et s’il y a un nom qui revient régulièrement sur le devant le scène, essentiellement en Angleterre, c’est celui de Maxwel Cornet. Ce dernier occupe le même poste que Bard, et comme ce dernier il sait qu’il y a de la concurrence avec Henrique et Youssouf Koné. Selon L’Equipe, l’Olympique Lyonnais ne cédera pas pour moins de 13 millions d’euros l’international ivoirien, replacé en défense par Rudi Garcia, mais qui peut jouer à un poste plus offensif. Et deux clubs seraient déjà prêts à dégainer pour Cornet.

La piste menant à Leeds s’étant évaporée, Marcelo Bielsa ayant fait un autre choix, c’est Burnley qui se montre très actif, le club de Premier League n’ayant aucun mal à payer le montant réclamé par l’OL. Cependant, le quotidien sportif précise de son côté que Maxwel Cornet est lui nettement plus enclin à s’engager avec le Hertha Berlin, le club de Bundesliga où il pourra retrouver Lucas Tousart, ancien de la maison lyonnaise. Pour l’instant, les dirigeants berlinois n’ont pas transmis d’offre à Jean-Michel Aulas, mais ce dernier devrait rapidement avoir des nouvelles en provenance de Burnley et de Berlin. Il faut désormais savoir lequel de ces clubs sera le plus offrant, et si c'est l'équipe anglaise, alors Maxwel Cornet acceptera-t-il de signer avec les Claret plutôt qu'avec le 10e du dernier champion d'Allemagne.