OL : Cornet n'est pas un tricheur, honte aux siffleurs !

Dans : OL, Ligue 1.

S'il connaît actuellement un passage à vide sur le plan du jeu, que ce soit avec l'OL ou en sélection de Côte d'Ivoire, Maxwel Cornet a vite compris que les supporters lyonnais, du moins une partie d'entre-eux, ne lui feraient pas de cadeau. Bruno Genesio a donc tenu à protéger son joueur au Groupama Stadium, et c'est loin de Lyon que Maxwell Cornet doit démontrer qu'il retrouve son meilleur niveau. Cela a été le cas dimanche dernier à Nice, et cela sera peut-être aussi le cas à Caen.

Quoi qu'il en soit, du côté de l'effectif lyonnais, on souhaite que les supporters de l'OL soient plus pondérés à l'égard de Maxwel Cornet. « On est très dur avec Maxwel. Il ne triche jamais, se donne toujours à fond. Il a connu parfois du déchet mais c’est logique pour un joueur offensif. Il faut lui donner la confiance car il marche à la confiance », explique, dans L’Equipe, Jordan Ferri, soutenu dans cette cause par Anthony Lopes. « On croit en lui. C’est un mec extra », ajoute le gardien de but de l’Olympique Lyonnais. A Maxwel Cornet de désormais confirmer que les siffleurs se sont trompés...