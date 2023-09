OL ‍: Convoité, Caqueret n’a pas laissé le choix à Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique Lyonnais aurait pu perdre un autre joueur important. Maxence Caqueret a en effet été approché par Fulham vendredi. Mais sans même attendre l’avis de ses supérieurs, le milieu de terrain a immédiatement repoussé les avances du club anglais.

Bien sûr, il faudra attendre de connaître le rendement des dernières recrues. Mais Laurent Blanc peut quand même se réjouir des opérations conclues en fin de mercato. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais va enfin accueillir le milieu défensif tant réclamé depuis l’hiver dernier, à savoir l’Ivoirien Paul Akouokou. Et en bonus, le technicien pourra compter sur un ailier supplémentaire avec l’international Espoirs portugais Diego Moreira, prêté par Chelsea.

Menacé sur la fin pour El Arouch, l'OL a tenu bon https://t.co/8eCA305Wtk — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2023

L’autre bonne nouvelle pour le Cévenol, c’est que le club rhodanien n’a pas affaibli son effectif dans la dernière ligne droite. Plusieurs formations, à commencer par Le Havre qui s’est montré insistant au long de l’été, ont tenté d’obtenir le prêt de Mohamed El Arouch. Mais jusqu’au bout, l’Olympique Lyonnais s’est catégoriquement opposé au départ de son jeune milieu. La direction aurait-elle également fermé la porte au départ de Maxence Caqueret ? Difficile à dire. En tout cas, le milieu de 23 ans a fait l’objet d’une sérieuse approche de Fulham en toute fin de mercato.

Caqueret n'a pas hésité

Le pensionnaire de Premier League a débarqué « avec des arguments financiers importants » pour convaincre le Gone et ses dirigeants, révèle le site de L’Equipe. Insuffisant pour convaincre Maxence Caqueret qui n’a pas hésité une seule seconde. Le cadre de l’Olympique Lyonnais a immédiatement refusé la proposition des Cottagers sans même attendre l’avis de ses supérieurs. Preuve que le milieu sous contrat jusqu'en 2027 est totalement impliqué malgré le contexte difficile au sein de son club formateur. Les départs de Castello Lukeba et de Bradley Barcola avaient pourtant de quoi l’inciter à réfléchir.