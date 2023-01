OL : Cheyrou viré, Textor veut donner raison au peuple

Dans : OL.

Enfin aux commandes de l’OL après des mois de négociations pour le rachat du club, John Textor va pouvoir prendre ses premières décisions.

Sur le front du mercato d’abord, car il est urgent de renforcer l’effectif à la disposition de Laurent Blanc pour espérer un redressement en championnat. Il y a quelques jours, à l’occasion de son passage à Lyon pour le match entre l’Olympique Lyonnais et Strasbourg au Groupama Stadium, le patron américain des Gones a promis de s’investir personnellement dans le mercato hivernal de son club. Mais au-delà des choix de joueurs, John Textor pourrait prendre des décisions fortes en ce qui concerne l’équipe dirigeante de l’OL. A en croire les informations de L’Equipe, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas ne sont pas menacés à court terme. En revanche, un homme peut trembler pour son poste avec John Textor aux manettes, il s’agit de Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement, cible de moqueries et de critiques en provenance des supporters, qui n'apprécient guère ses choix dans le recrutement.

Textor pense déjà à virer Cheyrou, apprécié par Blanc

Pris pour cible par les supporters de l’OL depuis le début de la saison, Bruno Cheyrou ne fait pas non plus l’unanimité auprès de John Textor et des proches du nouveau patron américain de l’OL. « Sa cote est très élevée auprès des dirigeants historiques. Beaucoup moins, selon nos informations, auprès de John Textor, ce qui pourrait le menacer à moyen terme » croit savoir le quotidien national, pour qui un renvoi de Bruno Cheyrou à court terme est totalement envisageable. L’Equipe indique pourtant que l’actuel responsable du recrutement de l’OL a redonné de la sérénité en interne et entretient de très bonnes relations avec l’entraineur en place, Laurent Blanc. Sur le marché des transferts, son bilan n’est pas catastrophique avec les arrivées de Faivre, Kumbedi, Lovren, Tagliafico ou encore Lepenant. Reste qu’en cette période de crise, Bruno Cheyrou a de grandes chances d’être le premier fusible que John Textor va faire sauter. Ce qui ne fera pas pleurer les supporters de l’OL dans leur majorité.