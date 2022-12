OL : Cheyrou en grand danger à Lyon !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse des turbulences sportives importantes depuis quelques saisons maintenant. Le poste de certaines personnes est en danger en interne.

Laurent Blanc et son staff ont encore pas mal de pain sur la planche dans les prochaines semaines. Le projet du club rhodanien subit pas mal de coups et les résultats sportifs ne suivent plus. L'arrivée récente de John Textor en tant que propriétaire du club aura sans doute le mérite de donner un nouveau souffle à l'OL. Mais certains membres du staff voient déjà leur position menacée. C'est notamment le cas de Bruno Cheyrou, membre de la cellule de recrutement des Gones. Ce dernier, pourtant en grande confiance l'été dernier après le mercato réalisé par l'OL, est vivement décrié.

Cheyrou, l'étau se resserre à l'OL

Les dirigeants commencent à perdre patience en Cheyrou.



En effet ils doutent de ses capacités au sein du club, il est sur la sellette.



(@MohamedTERParis) #Cheyrou #TeamOL pic.twitter.com/nQrH51Iod2 — Media Gones™ (@Media_Gones) December 24, 2022

Selon les informations de Mohamed Toubache, Bruno Cheyrou ne fait plus du tout l'unanimité à l'OL. « Bruno Cheyrou marche surtout sur des œufs… attention, la patience de beaucoup commence à se faire sentir, en interne !!! », a notamment indiqué le spécialiste du mercato, alors qu'une réunion en interne a récemment eu lieu pour faire le point à l'OL. La situation sportive est chaotique et les Gones viennent de perdre une nouvelle fois en match amical contre Monza. Du changement pourrait donc intervenir lors du prochain mercato hivernal et Cheyrou n'est pas sûr d'avoir son mot à dire. Un budget de plus de 40 millions d'euros sera alloué à l'équipe masculine et féminine pour renforcer l'OL. A Laurent Blanc et son staff de trouver les meilleures solutions pour vite faire remonter les Gones au classement. Huitième à la trêve internationale, Lyon reprendra le chemin de la Ligue 1 le 28 décembre prochain sur la pelouse du Stade Brestois. Laurent Blanc pourrait faire quelques choix forts pour provoquer un électrochoc en cette fin d'année 2022.