OL ‍: Pierre Sage a craqué, Riolo dénonce une grave erreur

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OL s'est incliné en finale de la Coupe de France face au PSG. Rayan Cherki, titulaire face aux Franciliens, n'aura pas vraiment su tirer son épingle du sujet.

L'OL est tombé de haut ce samedi à Lille lors de la finale de la Coupe de France face au PSG. Les Gones avaient en effet de grands espoirs mais sont tombés face à des champions de France meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Rayan Cherki, qui disputait peut-être son dernier match sous les couleurs des Gones, est passé au travers. Titularisé, le jeune Rhodanien n'aura pas eu l'impact espéré par Pierre Sage et certains observateurs. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire, lui qui a été déçu par la performance de Rayan Cherki.

Cherki, ce n'est toujours pas ça ?

🎙️ " Est-ce que la titularisation de Cherki était une bonne idée ?"@DanielRiolo n'a pas été convaincu par la titularisation de Cherki par Pierre Sage. pic.twitter.com/LBCBULmtrJ — After Foot RMC (@AfterRMC) May 25, 2024

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet eu un avis sans langue de bois sur l'international Espoirs français : « Est-ce que la titularisation de Cherki était une bonne idée ? Ce n'était pas une habitude de Sage. J'ai été étonné. Cela n'a pas marché encore une fois. Il n'y a pas de vrais progrès de sa part. Sa façon de prendre la balle et de s'arrêter, ça casse la dynamique d'une équipe ». Rayan Cherki, dont le contrat expire à l'OL en juin 2025, est annoncé sur le départ. Très marqué après la défaite face au PSG, le jeune Tricolore a notamment indiqué : « Je suis déçu, énervé, fatigué… C'était le rêve d'une vie pour moi, pour mes coéquipiers. Je tiens à remercier tous les supporters qui se sont déplacés, tous ceux qui étaient au stade. Merci au staff, merci à tout le monde ». Cet été, un grand ménage est annoncé à l'OL. Pas mal de leaders devraient quitter le navire. A Pierre Sage et son staff de trouver les bonnes solutions afin de démarrer le nouvel exercice du mieux possible.