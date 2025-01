OL ‍: Cherki sauveur de Guardiola à Man City ‍? Manu Petit ose

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une belle première partie de saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki ferait le plus grand bien au… Manchester City de Pep Guardiola. C’est en tout cas l’avis tranché d’Emmanuel Petit.

Dans le dur depuis le mois de novembre, même s’ils ont retrouvé des couleurs pendant les fêtes avec notamment une victoire contre Leicester dimanche dernier (2-0), les Citizens sont toujours malades. Il faut dire que City a perdu neuf de ses 14 derniers matchs, pour deux petites victoires. Une mauvaise série que le club mancunien n’avait jamais connu sous les ordres de l’ancien maître-à-jouer du grand Barça. Orphelin de Rodri, Man City compte sur le mercato d’hiver pour renforcer son équipe. Des joueurs comme Florian Wirtz, Jamal Musiala, Bruno Guimarães ou Martin Zubimendi sont évoqués autour de l’Etihad Stadium afin d'injecter du sang neuf dans l’effectif des Skyblues. Mais pour Emmanuel Petit, c’est un joueur comme Rayan Cherki que Guardiola aurait besoin pour relancer son club en 2025.

« Si je suis Manchester City et Guardiola, je le prends »

🗣️ Manu Petit : "Si je suis City et Guardiola, je prends Cherki. Il peut ramener une énergie et un jeu qu'aime beaucoup Guardiola." #RMCLive pic.twitter.com/cMEMPejvr5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 2, 2025

« Les qualités de Cherki sont très difficiles à trouver actuellement dans le foot moderne. Les numéros 10 ont quasiment disparu. Lui, il joue un peu à l’ancienne, il met sur orbite les attaquants, il fait des passes que personne ne voit… Ça ne m’étonne pas qu’il soit regardé par de grands clubs anglais. Si je suis Manchester City et Guardiola, je le prends. City a des difficultés au milieu de terrain, dans la créativité. Cherki pourrait amener une énergie, de l’espoir et un jeu que Guardiola aime beaucoup », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que Cherki pourrait résoudre une partie des problèmes de City dans le jeu.

Cherki, le sauveur des finances de l’OL ?

Pas si fou, sachant que le milieu offensif de 21 ans évolue à un très haut niveau cette saison. Placé dans le loft lyonnais durant l’été, Cherki a prolongé son contrat. Et depuis, il brille sous les ordres de Pierre Sage. Auteur de cinq buts et de sept passes décisives en 18 matchs, le crack de l’OL fait assurément partie des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif lyonnais en cette période de crise. Après avoir fait partir Anthony Lopes à Nantes et Gift Orban à Hoffenheim, le club rhodanien pourrait avoir du mal à résister à une grosse offre d’un grand club européen pour Cherki. Il faut dire que si le vœu du champion du monde 1998 se réalise avec une telle offensive de Manchester City, une bonne partie des problèmes financiers de l’OL pourrait se régler avec un transfert de Cherki à City. Mais que les supporters lyonnais se rassurent, cela n’est pour le moment qu’une supposition…