De l'enfer au paradis, l'OL dompte Monaco

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 36e journée

Groupama Stadium

OL-Monaco 3-1

Buts : Lacazette (38e), Caqueret (57e), Cherki (78e) pour l’OL ; Ben Yedder (2e sur pen.) pour Monaco

Après un début de match raté et un penalty concédé au bout de 12 secondes, l'OL a su réagir pour renverser Monaco 3-1. Lacazette a marqué son 26e but de la saison et ses coéquipiers ont été excellents en seconde période.

Encore un espoir d'Europe ou le match de gala de fin de saison pour l'OL ? La réception de Monaco était fébrilement attendue par les supporters lyonnais, l'entame ne les rassurait guère. Lopes fauchait Ben Yedder après 12 secondes de jeu. Un penalty express transformé par l'attaquant monégasque. Derrière, si l'OL se créait des occasions et chauffait les gants de Nubel via Lacazette ou Cherki, Monaco était proche du 2-0. Fofana ou Jakobs envoyaient de lourdes frappes mais le cadre n'était pas trouvé et Lopes faisait une belle parade. Le Portugais, remis de sa boulette de début de match, arrêtait le tir de Ben Yedder (32e) pourtant bien placé. Les chants à la gloire d'Aulas fleurissaient et redonnaient de l'élan à l'OL.

Quand tu marques pour fêter ta 100ème en 🔴🔵😎#OLASM pic.twitter.com/FnwZXfwDg1 — Olympique Lyonnais (@OL) May 19, 2023

Juste avant le repos, Barcola débordait et servait sur un plateau Lacazette. Le Général plantait son 26e but de la saison. Un réveil qui annonçait une superbe seconde période. Largement dominée par les Lyonnais face à des monégasques apathiques, elle voyait les occasions se multiplier sur les buts de Nubel. Finalement, après un festival de Cherki, Caqueret donnait l'avantage aux siens. Cherki participait aussi à la fête pour son 100e match avec l'OL, parachevant le succès des siens 3-1. L'OL rejoint Rennes et peut encore rêver d'Europe. Monaco sort une nouvelle prestation inquiètante, vivement la fin de saison pour l'ASM quatrième.