OL ‍: Cherki 2028, Textor tient sa promesse

Par Mehdi Lunay

A un an de la fin de son contrat à l'OL, Rayan Cherki est sur le départ. Cependant, le jeune prodige lyonnais n'a pas reçu d'offres sérieuses pour le moment. De quoi pousser l'OL à lui faire une offre de prolongation.

Rayan Cherki va t-il suivre Houssem Aouar et quitter l'OL gratuitement dans un an ? La menace est réelle pour la direction lyonnaise. Pourtant, celle-ci a mis le jeune milieu sur le marché pour cet été et n'attend que 20 millions d'euros. Un prix faible pour l'un des talents français les plus prometteurs. Cependant, les clubs ne se bousculent pas pour Rayan Cherki. Même si le PSG le suit de près, aucune offre concrète n'est arrivée à Lyon. Cela va peut-être radicalement modifier l'avenir de Rayan Cherki à l'OL.

info @lequipe

L’OL a proposé une prolongation de contrat à Rayan Cherki la semaine dernière. C’est un bail jusqu’en 2028, assorti d’une baisse de salaire assez importante que le joueur pourrait rattraper selon ses performances. https://t.co/G8XReGNzDd — hugo (@hugoguillemet) June 18, 2024

3 ans de contrat avec un salaire réduit pour Cherki ?

Selon les informations du journal L'Equipe, l'OL propose ainsi une prolongation de contrat à Rayan Cherki. Il s'agit d'un bail de 3 années supplémentaires pour lier Cherki à l'OL jusqu'en juin 2028. Toutefois, le jeune prodige lyonnais connaîtrait une baisse de salaire significative. Sa nouvelle rémunération serait bien inférieure aux 310 000 euros mensuels qu'il touche actuellement. Ce contrat comprendrait quand même plusieurs primes pour lui permettre de s'y retrouver. Pas sûr que le clan Cherki accepte, à moins que toute l'Europe boude Rayan Cherki jusqu'à la fin du mercato estival.