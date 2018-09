OL : Cette trouvaille à 10 ME qui met tout le monde d'accord

Dans : OL, Mercato.

Le recrutement d’un arrière central a été le long feuilleton de l’été du côté de l’Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas rêvait d’un joueur qui avait brillé au Mondial, puis du grand espoir du Benfica Lisbonne Ruben Dias. Le club rhodanien n’a jamais pu boucler ces opérations, et a finalement trouvé son bonheur en réactivant une vieille piste à la dernière minute. En misant plus de 10 ME sur lui, Lyon a fait venir Jason Denayer en provenance de Manchester City. Le défenseur central de 23 ans cherchait à se stabiliser et rêve donc de s’inscrire sur le long terme dans un club ambitieux. Après quelques premières apparitions timides, le Diable Rouge a pris ses marques et impressionne les observateurs. A commencer par l’ancien lyonnais - et marseillais - Benoit Pedretti, interrogé par L’Equipe, et qui avoue que Denayer pourrait bien être la belle trouvaille de l’OL.

« Il vient seulement d’arriver à Lyon et on ne le connait pas encore très bien. Malgré son jeune âge, il a déjà une belle carte de visite : il est passé par Manchester City et Galatasaray. Et il est même international belge. Quand on connait la qualité de l’effectif de la Belgique, ce n’est pas rien. D’ailleurs, on dit de lui qu’il est le futur Kompany. Il a des qualités physiques impressionnantes, il va vite, il a tout pour réussir », a livré l’entraineur adjoint de Nancy, persuadé que l’OL a rehaussé le niveau de sa défense centrale avec cet investissement estival.