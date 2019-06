OL : Cette priorité de l’OL se prend un stop au mercato

Dans : OL, Mercato.

Lors de la présentation du Brésilien Jean Lucas mardi, l’Olympique Lyonnais a fait le point sur son mercato estival.

L’occasion pour Florian Maurice de confirmer l’une de ses missions. « On travaille depuis un moment sur un défenseur central. On avance. On espère aller vite mais il faut faire les choses bien », a confié le recruteur, qui a fait d’Eric Bailly (25 ans) sa priorité. En manque de temps de jeu et souvent blessé depuis son transfert à Manchester United pour 39 M€ en 2016, l’Ivoirien aurait pu devenir une piste accessible. Mais d’après le journaliste britannique Duncan Castles, la cible de l’OL et d’Arsenal est retenue par son manager.

« Je sais qu'Arsenal est intéressé depuis longtemps et qu'ils l'ont contacté pour savoir s'il voudrait les rejoindre, a commenté le spécialiste pour The Transfer Window. Mais la vraie question c'est "ont-ils les moyens de rendre à Manchester United ce qu'ils ont payé il y a trois ans ?" Cela se résume à une qualification ou non pour la Ligue des Champions, et ils n'y sont pas, donc ils n'auront sans doute pas les ressources pour Bailly. De plus, Solskjaer lui a dit qu'il ne voulait pas le vendre. » D’autant que MU, à la recherche d’un défenseur central, ne parvient pas à attirer les joueurs convoités (De Ligt, Koulibaly, Maguire…).