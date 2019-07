OL : Cette bourde qui fait mal au mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato.

En grande refonte sur le plan défensif, l’Olympique Lyonnais a perdu Jérémy Morel cet été, et ne compte une nouvelle fois pas du tout sur Mapou Yanga-Mbiwa.

Il lui reste donc la grande satisfaction de la saison dernière, Jason Denayer, et un Marcelo beaucoup moins impérial de son côté. Une véritable déception pour le Brésilien, qui avait réussi à s’imposer comme la tour de contrôle lyonnaise, mais qui a connu beaucoup trop de trous d’air pour éviter les critiques. Seul problème, courtisé notamment par West Ham, l’ancien du Besiktas en avait profité pour prolonger jusqu’en 2021, avec un contrat en béton. Et maintenant, l’OL se retrouve coincé avec le Brésilien, que Juninho aimerait dégager pour recruter un défenseur central plus fiable et proche de ce qu’il recherche.

Problème comme le note L’Equipe, Marcelo est bien conscient qu’il est intransférable, et compte bien continuer son parcours à Lyon même en cas de belle offre. Son ancien club de Besiktas, qui était venu aux renseignements, s’est vu répondre par l’entourage du joueur qu’il était très bien à Lyon, et n’avait aucune intention de partir. Un mauvais calcul donc pour l’OL, d’autant plus que Marcelo prend une précieuse place de joueur extra-communautaire, ce qui agace les nouveaux dirigeants, ces derniers ayant envie de faire le forcing pour Dalbert. L'ancien niçois peut encore être recruté, mais il prendrait la dernière place disponible, et pourrait donc empêcher une dernière opération de se faire par la suite.